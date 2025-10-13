Дональд Трамп на саммите по Газе потерял президента ОАЭ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял отсутствующего на саммите по сектору Газа президента, шейха ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября 2025 года.
По словам главы Белого дома, президент Объединенных Арабских Эмиратов присутствовал на саммите по Газе «духом».
«Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — заявил президент США Трамп.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Египте президент Соединенных Штатов также заявил, что третий и четвертый этапы его плана по достижению перемирия в секторе Газа уже идут. Он подчеркнул, что приверженность США реализации плана по перемирию, состоящего из 20 пунктов, будет фундаментом для урегулирования ситуации в регионе,