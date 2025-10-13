Ричмонд
Дональд Трамп на саммите по Газе потерял президента ОАЭ

Трамп заявил, что президент ОАЭ Мухаммед находится на саммите по Газе духом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял отсутствующего на саммите по сектору Газа президента, шейха ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября 2025 года.

По словам главы Белого дома, президент Объединенных Арабских Эмиратов присутствовал на саммите по Газе «духом».

«Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — заявил президент США Трамп.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Египте президент Соединенных Штатов также заявил, что третий и четвертый этапы его плана по достижению перемирия в секторе Газа уже идут. Он подчеркнул, что приверженность США реализации плана по перемирию, состоящего из 20 пунктов, будет фундаментом для урегулирования ситуации в регионе,

