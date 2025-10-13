Ричмонд
К Трампу выстроилась целая очередь из лидеров, чтобы сфотографироваться на саммите в Египте

На полях международного саммита в Египте, где обсуждается прекращение огня в Газе, президент США Дональд Трамп спровоцировал настоящий ажиотаж, выстроив целую очередь из участников, жаждущих сделать с ним памятное фото. О том, как развивались события, красноречиво свидетельствуют видеоролики, распространившиеся в социальных сетях в день проведения мероприятия.

Источник: Life.ru

Видео © X / Eric Daugherty.

Напомним, 13 октября в Египте проходит саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа. Изначально планировалось, что в саммите примут участие не только председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, но и делегаты от движения ХАМАС. Однако в конечном счёте представители последнего отказались от участия в мероприятии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

