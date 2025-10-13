К Трампу выстроилась целая очередь из лидеров, чтобы сфотографироваться на саммите в Египте

Напомним, 13 октября в Египте проходит саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа. Изначально планировалось, что в саммите примут участие не только председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, но и делегаты от движения ХАМАС. Однако в конечном счёте представители последнего отказались от участия в мероприятии.