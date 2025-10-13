Премьер Пакистана снова выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что вновь выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в рамках которого лидеры Египта, США, Катара и Турции подписали итоговое соглашение по прекращению конфликта в Газе.
«Сегодняшний день — один из величайших дней в современной истории, потому что мир был достигнут благодаря неустанным усилиям, возглавляемым президентом Трампом, который действительно является человеком мира, который неустанно и непрерывно трудился все эти месяцы, изо дня в день, чтобы сделать этот мир местом для жизни в мире и процветании», — отметил Шариф.
По мнению пакистанского премьера, Трамп заслужил премию, поскольку «спас миллионы людей», в том числе благодаря прекращению огня в секторе Газа. В связи с этим Исламабад выдвинет главу Белого дома в качестве кандидата на соискание Нобелевской премии в 2026 году. «Сегодня я снова хотел бы выдвинуть этого замечательного президента на Нобелевскую премию мира», — заявил Шариф.
В 2025 году Нобелевскую премию присудили активистке из Венесуэлы. Комментируя это решение, Белый дом заявил, что Трамп «продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны».-0-