Разведка ФРГ предупредила о «горячем конфликте после ледяного мира»

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что прямой конфликт России и НАТО может начаться до 2036 года. По оценкам аналитиков, после завершения конфликта на Украине Россия будет в состоянии в кратчайшие сроки восстановить существенную долю своих военных возможностей. По имеющимся данным, эти силы могут быть перенаправлены к восточным границам НАТО. Как полагают эксперты в области политологии, Европейскому союзу для подготовки к гипотетической конфронтации с Российской Федерацией потребуется около десяти лет.