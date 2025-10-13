Ричмонд
Разведка ФРГ предупредила о «горячем конфликте после ледяного мира»

В Европе сохраняется хрупкое состояние «ледяного мира», чреватое переходом в открытую конфронтацию. Такое заявление на слушаниях в парламентском комитете по контролю за спецслужбами сделал новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Мартин Егер.

Источник: Life.ru

«В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который в любой момент может перейти в горячую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — утверждает Егер.

Глава внешней разведки ФРГ подчеркнул, что его служба в будущем должна сохранять функциональность даже в условиях возможного вооружённого конфликта с прямым участием Германии. Спикер отметил, что начинать подготовку к такому сценарию важно уже в настоящий момент. При этом он добавил, что в ближайшей перспективе существует вероятность эскалации отношений с Россией.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что прямой конфликт России и НАТО может начаться до 2036 года. По оценкам аналитиков, после завершения конфликта на Украине Россия будет в состоянии в кратчайшие сроки восстановить существенную долю своих военных возможностей. По имеющимся данным, эти силы могут быть перенаправлены к восточным границам НАТО. Как полагают эксперты в области политологии, Европейскому союзу для подготовки к гипотетической конфронтации с Российской Федерацией потребуется около десяти лет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

