JP опубликовала профиль Трампа из фото с израильскими заложниками

Израильская газета Jerusalem Post показала обложку нового выпуска с фотографиями израильских заложников. Вместе они образуют силуэт, напоминающий профиль американского лидера Дональда Трампа.
«Jerusalem Post хотел бы поблагодарить вас, господин Дональд Трамп, за возвращение их домой», — говорится в посте, который опубликовало издание на своей странице в соцсети X*.
Напомним, 8 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о выполнении первого этапа мирного плана по Газе. В рамках указанных договоренностей все заложники должны быть освобождены.
13 октября президент США прибыл в Израиль. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подарил американскому лидеру после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.
