Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

JP опубликовала профиль Трампа из фото с израильскими заложниками

Газета поблагодарила главу Белого дома за возвращение пленных домой.

Источник: Аргументы и факты

Израильская газета Jerusalem Post показала обложку нового выпуска с фотографиями израильских заложников. Вместе они образуют силуэт, напоминающий профиль американского лидера Дональда Трампа.

«Jerusalem Post хотел бы поблагодарить вас, господин Дональд Трамп, за возвращение их домой», — говорится в посте, который опубликовало издание на своей странице в соцсети X*.

Напомним, 8 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о выполнении первого этапа мирного плана по Газе. В рамках указанных договоренностей все заложники должны быть освобождены.

13 октября президент США прибыл в Израиль. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подарил американскому лидеру после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше