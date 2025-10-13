Трамп сообщил о третьем и четвертом этапах его плана по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что третий и четвёртый этапы его плана из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа уже находятся в процессе выполнения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Египте.
По словам Трампа, реализация этого плана станет ключевым фундаментом для построения стабильного и светлого будущего на Ближнем Востоке.
«Работа уже идёт прямо сейчас. Пока мы говорим — мы фактически на третьем и четвёртом этапах», — отметил американский лидер.
9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашения по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.
13 октября глава Белого дома, выступая в израильском парламенте, объявил о завершении конфликта между Израилем и ХАМАС.