Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о третьем и четвертом этапах его плана по Газе

Президент США считает, что реализация его плана станет фундаментом для достижения мира на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что третий и четвёртый этапы его плана из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа уже находятся в процессе выполнения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Египте.

По словам Трампа, реализация этого плана станет ключевым фундаментом для построения стабильного и светлого будущего на Ближнем Востоке.

«Работа уже идёт прямо сейчас. Пока мы говорим — мы фактически на третьем и четвёртом этапах», — отметил американский лидер.

9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашения по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

13 октября глава Белого дома, выступая в израильском парламенте, объявил о завершении конфликта между Израилем и ХАМАС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше