В Грузии ужесточат наказания за нарушение правил проведения митингов

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициировала разработку серии законопроектов, направленных на усиление ответственности за несоблюдение правил организации и проведения митингов. Об этом сообщил глава парламентской группы партии Ираклий Кирцхалия на пресс-конференции.
Кирцхалия пояснил, что в случае, если участник митинга или демонстрации скроет лицо под маской, будет владеть раздражающим или ядовитым веществом, заблокирует движение транспорта или возведет конструкции, препятствующие передвижению по дороге, то к нему будет применено административное задержание до 15 суток в первый раз. Организаторам подобных действий будет грозить задержание на срок до 20 суток.
Также, участие в демонстрации, указанной МВД как подлежащей прекращению, будет влечь за собой административный арест сроком до 60 суток. Владение оружием, пиротехническими изделиями или предметами, способными причинить вред окружающим во время собрания, повлечет за собой административное задержание на 65 суток. Повторное совершение аналогичного правонарушения может привести к уголовному преследованию и заключению под стражу на срок до одного года.
В Уголовный кодекс Грузии будет внесена статья, предусматривающая лишение свободы на срок до одного года в случае троекратного неповиновения законным требованиям представителей правоохранительных органов или оскорбления сотрудников полиции. В случае повторного совершения такого деяния срок лишения свободы может быть увеличен до двух лет.
Массовые протесты в Грузии начались 28 ноября 2024 года. Наиболее острый характер носила первая неделя протестных акций. В Тбилиси отдельные участники акций использовали пиротехнику против правоохранительных органов, которые в ответ применили водяные пушки и слезоточивый газ. Ночные столкновения завершались разгоном протестующих с проспекта Руставели силами спецназа.