В Грузии ужесточат наказания за нарушение правил проведения митингов

Также, участие в демонстрации, указанной МВД как подлежащей прекращению, будет влечь за собой административный арест сроком до 60 суток. Владение оружием, пиротехническими изделиями или предметами, способными причинить вред окружающим во время собрания, повлечет за собой административное задержание на 65 суток. Повторное совершение аналогичного правонарушения может привести к уголовному преследованию и заключению под стражу на срок до одного года.