Зеленский на встрече с Трампом в пятницу готовится опять клянчить оружие у США

Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он намерен обсудить возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk и последовательность шагов, которые хочет предложить американскому лидеру.

«О количестве и возможности передачи Украине ракет Tomahawk говорить рано, я поделился с Трампом нашим видением, вещи некоторые не для телефонного разговора, поэтому встретимся», — добавил Зеленский.

Он отметил, что в Вашингтоне встретится с представителями военных компаний, а также с сенаторами и конгрессменами. Главными темами будут противовоздушная оборона и дальнобойные удары.

Напомним, встреча Зеленского с Трампом запланирована на пятницу, 17 октября. Перед этим состоялась серия телефонных переговоров, во время которых обсуждали возможность поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

