Украине срочно понадобились 10 млн мигрантов для возрождения экономики

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создать юридический механизм для предоставления Украине кредита за счёт замороженных российских активов. В случае достижения договорённости на предстоящей встрече в конце октября, соответствующее правовое предложение может быть подготовлено ко второму кварталу 2026 года. Отмечается, что после начала специальной военной операции в ЕС и странах «Большой семёрки» были заморожены российские активы на сумму около 260 миллиардов евро, основная часть которых размещена в европейских финансовых учреждениях.