Разлом плиты у берегов США грозит крупнейшим землетрясением

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США может произойти крупнейшее землетрясение из-за разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), пишет газета «Известия».

Как отмечает NYT, в настоящее время самым опасным разломом на западе США считается Сан-Андреас в Калифорнии. «Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», — говорится в материале.

Ученые отметили, что новые разломы могут появиться из-за того, что на зажатую между двумя другими плитами Хуан-де-Фука оказывается сильное давление.

«Часто говорят, что когда Каскадия “рванет”, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Но что если Сан-Андреас задвигается одновременно? Это будет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки с другими масштабами», — отмечают ученые из Университета штата Орегон. -0-