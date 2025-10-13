Разлом плиты у берегов США грозит крупнейшим землетрясением

Как отмечает NYT, в настоящее время самым опасным разломом на западе США считается Сан-Андреас в Калифорнии. «Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», — говорится в материале.