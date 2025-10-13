Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас анонсировала выделение 100 млн евро на помощь Украине

Кая Каллас заявила, что ЕС работает над выделением Украине 100 миллионов евро.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 100 миллионов евро для поддержки Украины на зимний период.

«Мы работаем над дополнительными 100 миллионами евро для генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды», — приводит «Украинская правда» слова Кайи Каллас во время пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось, что Кая Каллас прибыла в столицу Украины для проведения переговоров. Глава европейской дипломатии планировала обсудить с властями страны вопросы военной и финансовой помощи, а также энергетической безопасности.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше