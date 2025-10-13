Каллас анонсировала выделение 100 млн евро на помощь Украине

«Мы работаем над дополнительными 100 миллионами евро для генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды», — приводит «Украинская правда» слова Кайи Каллас во время пресс-конференции в Киеве.
Ранее сообщалось, что Кая Каллас прибыла в столицу Украины для проведения переговоров. Глава европейской дипломатии планировала обсудить с властями страны вопросы военной и финансовой помощи, а также энергетической безопасности.
