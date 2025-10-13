Трамп 25 секунд жал руку Макрону на мирном саммите в Египте

На саммите в Египте президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заметно дольше обычного удерживал руку французского лидера Эммануэля Макрона.
Встреча мировых лидеров в Шарм-эш-Шейхе, посвященная урегулированию конфликта в Газе, началась с общей фотосессии. Дональд Трамп приветствовал каждого прибывшего, обмениваясь рукопожатиями.
Рукопожатие между Трампом и Макроном длилось 25 секунд, при этом американский президент не спешил прерывать контакт.
Примечательно, что непосредственно перед началом церемонии Трамп проигнорировал возможность пожать руку египетскому президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси.
13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под руководством президентов США и Египта начался форум по прекращению военных действий в секторе Газа. Его задача — положить конец конфликту в Газе и активизировать деятельность по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.