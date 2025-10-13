Трамп 25 секунд жал руку Макрону на мирном саммите в Египте

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под руководством президентов США и Египта начался форум по прекращению военных действий в секторе Газа. Его задача — положить конец конфликту в Газе и активизировать деятельность по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.