Трамп на саммите в Египте назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита по Газе в Шарм-эш-Шейхе мог назвать армянского премьер-министра Никола Пашиняна «соотечественником» главы Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом пишет агентство РИА Новости.
«Где ваш соотечественник?» — спросил Трамп в разговоре с Алиевым.
При этом авторы публикации обратили внимание, что глава Белого дома использовал слово «compatriot». Большинство словарей в качестве основного перевода этого слова указывают «соотечественник».
Напомним, Трамп в начале сентября во время интервью перепутал Армению с Албанией. Он отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми», среди них — «Азербайджан и Албания».
