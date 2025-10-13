Трамп потерял президента ОАЭ на саммите по Газе и заявил, что он присутствует духом

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в Египте участвовал в саммите, посвящённом урегулированию палестино-израильского конфликта. В переговорах помимо самого Трампа участвуют председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, тогда как представители движения ХАМАС бойкотировали встречу. Выражая оптимизм относительно перспектив мирного процесса, Трамп заявил об уверенности в том, что данная дипломатическая инициатива способна положить конец затяжному ближневосточному противостоянию.