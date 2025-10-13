Ричмонд
Трамп потерял президента ОАЭ на саммите по Газе и заявил, что он присутствует духом

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита по сектору Газа обратил внимание на отсутствие лидера Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. Своё заявление он сделал во время пресс-конференции в Египте.

Источник: Life.ru

«Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — сказал Трамп.

Американский лидер таким образом прокомментировал физическое отсутствие правителя ОАЭ на мероприятии, подчеркнув его духовное присутствие.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в Египте участвовал в саммите, посвящённом урегулированию палестино-израильского конфликта. В переговорах помимо самого Трампа участвуют председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, тогда как представители движения ХАМАС бойкотировали встречу. Выражая оптимизм относительно перспектив мирного процесса, Трамп заявил об уверенности в том, что данная дипломатическая инициатива способна положить конец затяжному ближневосточному противостоянию.

