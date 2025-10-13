Разведка ФРГ: война с Россией может начаться в любой момент

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена не принимал и не отправлял рейсы из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников. 9 октября неизвестный беспилотник зафиксировали над базой НАТО в городе Гейленкирхен в Германии. БПЛА пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии в течение минуты. После этого территорию вокруг базы немедленно обыскали, но ничего не нашли.