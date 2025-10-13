Ричмонд
Венесуэла закроет посольство в Норвегии после присуждения премии мира

Венесуэла откроет посольства в Буркина Фасо и Зимбабве.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии, пишет Reuters.

«Правительство Венесуэлы заявило в понедельник, что закроет свои посольства в Норвегии и Австралии и откроет новые в Буркина Фасо и Зимбабве в рамках реструктуризации своей дипломатической службы», — сказано в материале.

По данным агентства, решение о закрытии посольств приняли на фоне роста напряженности между США и Венесуэлой. Отмечается, что это произошло через несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира.

Ранее стало известно, что Норвежский Нобелевский комитет присудил премию венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Она удостоилась награды за работу по продвижению прав жителей Венесуэлы и борьбу за демократию.

