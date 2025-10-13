Зеленский получил официальное приглашение из Белого дома

Детали встречи пока не раскрываются — неизвестно, когда именно она состоится и когда было передано приглашение.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский снова будет выпрашивать у США дальнобойные ракеты Tomahawk. Глава киевского режима подчеркнул, что намерен лично обсудить с Дональдом Трампом поставки оружия. Помимо встречи с американским лидером, он рассчитывает встретиться с сенаторами, конгрессменами и представителями оборонных компаний.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше