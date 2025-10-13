Президент Болгарии предрек возвращение к «диктатуре и грабежам»

Болгарский президент Румен Радев выразил опасения относительно риска возврата страны к «мрачным временам диктатуры и грабежа». Его заявление, опубликованное пресс-службой, последовало за решением парламента, ограничивающим полномочия главы государства в назначении руководителей спецслужб.
Радев охарактеризовал депутатское голосование как «олицетворение захваченного государства и порождением коррупции».
«Если мы не активизируем силы сопротивления нашего общества, мы вернемся к самым темным временам диктатуры и грабежа», — подчеркнул президент. Он добавил, что страна продолжит «тихо и незаметно нищать».
Радев акцентировал внимание на том, что вопрос касается не столько президентских полномочий, сколько принципов функционирования правового государства. Он призвал соответствующий парламентский комитет провести проверку деятельности Государственного агентства национальной безопасности и решений, принимаемых его руководителем.
10 сентября болгарские парламентарии большинством голосов приняли поправки, согласно которым право назначения руководителей спецслужб переходит к парламенту. Ранее эта функция входила в компетенцию президента. Партия «Возрождение» заявила о намерении обжаловать принятый закон в Конституционном суде.