Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники «саммита мира» считают, что конфликт в Газе подорвал миропорядок

«В результате всех этих событий мы увидели, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности, действующий миропорядок был подорван, а народы, населяющие регион, утратили чувство безопасности», — говорится в документе.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный конфликт в секторе Газа подорвал устоявшееся мироустройство и чувство безопасности у всех народов, населяющих Ближний Восток. Убежденность в этом выразили участники «саммита мира», прошедшего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

На саммите в Египте подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.

«Египет и его партнеры в регионе и мире продолжат работать над тем, чтобы перевернуть эту болезненную страницу в истории Ближнего Востока (имеется в виду конфликт в Газе. — Прим. БЕЛТА). В результате всех этих событий мы увидели, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности, действующий миропорядок был подорван, а народы, населяющие регион, утратили чувство безопасности», — говорится в документе, опубликованном канцелярией президента Египта по итогам саммита. -0-

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше