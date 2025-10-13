Участники «саммита мира» считают, что конфликт в Газе подорвал миропорядок

«Египет и его партнеры в регионе и мире продолжат работать над тем, чтобы перевернуть эту болезненную страницу в истории Ближнего Востока (имеется в виду конфликт в Газе. — Прим. БЕЛТА). В результате всех этих событий мы увидели, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности, действующий миропорядок был подорван, а народы, населяющие регион, утратили чувство безопасности», — говорится в документе, опубликованном канцелярией президента Египта по итогам саммита. -0-