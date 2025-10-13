Минобороны Польши выступило против выдачи фигуранта дела о «Северных потоках»

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что решение остается за польским судом.
«Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия. По основной версии, несколько человек арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах.
Генпрокуратура ФРГ утверждает, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды». Он был задержан в польском Прушкуве 30 сентября по запросу Германии. Окружной суд Варшавы арестовал фигуранта.