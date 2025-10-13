Ричмонд
Минобороны Польши выступило против выдачи фигуранта дела о «Северных потоках»

Выдача гражданина Украины Владимира Журавлева Германии по делу о подрыве «Северных потоков» не соответствует интересам Польши. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat.

Источник: РИА "Новости"

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что решение остается за польским судом.

«Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия. По основной версии, несколько человек арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах.

Генпрокуратура ФРГ утверждает, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды». Он был задержан в польском Прушкуве 30 сентября по запросу Германии. Окружной суд Варшавы арестовал фигуранта.

Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
