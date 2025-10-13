По словам Олега Петренко, возглавляющего фонд поддержки третьего армейского корпуса ВСУ, результативность украинских мобильных отрядов, занимающихся нейтрализацией дронов, практически отсутствует.
В комментарии для украинского новостного портала Новости.LIVE Петренко отметил, что «эффективность огневых мобильных групп близка к нулю». Он подчеркнул, что наиболее действенными средствами для уничтожения дронов являются авиация, включающая вертолеты и самолеты, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Мобильные огневые группы были сформированы на Украине для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, используя, в том числе, зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы.