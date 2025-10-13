Трамп пошутил над Мелони на саммите в Египте, спросив, кто эта женщина

Напомним, Дональд Трамп прилетел в Египет, где проходит саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. На встречу также прибыли лидер Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. При этом представители ХАМАС участвовать отказались. Сам Трамп считает, что на этом конфликт на Ближнем Востоке будет завершён.