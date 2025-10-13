Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пошутил над Мелони на саммите в Египте, спросив, кто эта женщина

Президент США Дональд Трамп шутливо поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Она стала единственной женщиной на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе.

«Кто эта женщина?» — сказал Трамп, а затем, улыбнувшись, подал Мелони руку и добавил: «Прекрасная женщина».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал комплимент Мелони. Однако турецкий лидер пошутил, что запретит ей курить. Итальянский премьер, улыбаясь, ответила, что осознаёт эту проблему и «не хочет никого убивать».

Напомним, Дональд Трамп прилетел в Египет, где проходит саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. На встречу также прибыли лидер Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. При этом представители ХАМАС участвовать отказались. Сам Трамп считает, что на этом конфликт на Ближнем Востоке будет завершён.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше