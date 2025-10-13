Ричмонд
Польша не заинтересована в выдаче ФРГ подозреваемого по делу о подрыве СП

Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: Аргументы и факты

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с заявлением, что передача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе «Северный поток» украинца Владимира Журавлева не отвечает интересам Варшавы.

«Это не находится в польских интересах», — приводит слова польского министра местный телеканал Polsat.

Кроме того, Косиняк-Камыш указал, что решение относительно судьбы подозреваемого по делу о теракте на «Северных потоках» находится в компетенции польского суда.

Напомним, польский премьер Дональд Туск ранее заявил, что выдача Германии украинца, подозреваемого в причастности к взрыву газопровода, не отвечает интересам Польши, уточнив, однако, что окончательное решение будет принимать суд.

