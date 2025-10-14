Ричмонд
Die Welt: Мерц, Макрон и другие главы ЕС были лишь зрителями на саммите в Египте

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские политики были всего лишь зрителями на саммите мира, который состоялся 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет газета Die Welt.

Источник: Reuters

Помимо президента США Дональда Трампа, итоговое соглашение подписали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси — принимающая сторона, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Тайип Эрдоган. Остальному миру, как отмечает издание, стоит за этим понаблюдать. Остальной мир Трампа — это главы государств и правительств, являющиеся важными западными союзниками, такие как Мерц, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Или страны, в заключении мира между которыми Трамп уже выступил посредником: вот почему в Египте были министр иностранных дел Индии и премьер-министр Пакистана, подчеркивает Die Welt.

Вместе с тем, по версии издания, в Шарм-эш-Шейхе присутствовали политики, «которые просто нравятся Трампу»: например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и итальянский премьер Джорджа Мелони. Строго говоря, они не имеют к этому никакого отношения, считает газета. «Западные делегации приукрашивают свою роль, заявляя, что они наблюдают за процессом, словно “нотариусы”. Однако у нотариусов тоже есть своя функция: они удостоверяют своими подписями то, что было согласовано. Мерц, Макрон и другие, однако, не подписывают. Они — зрители», — констатируется в статье Die Welt.

В саммите по прекращению огня в секторе Газа, созванном в Шарм-эш-Шейхе, приняли участие лидеры более 20 государств.

