Die Welt: Мерц, Макрон и другие главы ЕС были лишь зрителями на саммите в Египте

Вместе с тем, по версии издания, в Шарм-эш-Шейхе присутствовали политики, «которые просто нравятся Трампу»: например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и итальянский премьер Джорджа Мелони. Строго говоря, они не имеют к этому никакого отношения, считает газета. «Западные делегации приукрашивают свою роль, заявляя, что они наблюдают за процессом, словно “нотариусы”. Однако у нотариусов тоже есть своя функция: они удостоверяют своими подписями то, что было согласовано. Мерц, Макрон и другие, однако, не подписывают. Они — зрители», — констатируется в статье Die Welt.