Президент Мадагаскара Радзуэлина бежал из страны после массовых протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны в воскресенье после того, как молодые протестующие свергли правительство, а армия дезертировала и присоединилась к выступающим. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: ТАСС

Где сейчас находится президент — неизвестно. По информации источника Reuters, Андри Радзуэлина улетел на французском самолете. Французское радио RFI сообщило, что он заключил соглашение с президентом Эмманюэлем Макроном.

«Сегодня я был вынужден найти безопасное место, чтобы защитить свою жизнь. Несмотря на все это, я никогда не перестаю искать решения», — сказал президент Мадагаскара в прямом эфире в соцсетях уже после того, как покинул страну. Он не раскрыл своего местонахождения (цитата по AFP).

Демонстрации вспыхнули в стране 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии, но быстро переросли в массовый протест из-за более масштабных проблем, среди которых коррупция, неэффективное управление и отсутствие основных услуг, добавило Reuters.

