Президент Мадагаскара Радзуэлина бежал из страны после массовых протестов

«Сегодня я был вынужден найти безопасное место, чтобы защитить свою жизнь. Несмотря на все это, я никогда не перестаю искать решения», — сказал президент Мадагаскара в прямом эфире в соцсетях уже после того, как покинул страну. Он не раскрыл своего местонахождения (цитата по AFP).