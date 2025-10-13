На Украине начали агитировать геймеров вступать в ВСУ

В публикации проводится параллель между компьютерными играми и службой оператором FPV-дронов в ВСУ. Среди преимуществ службы авторы агитации указывают «высокую зарплату», «признание от государства» и «возможность творить новую историю». Также отмечается, что после подписания контракта новобранцы якобы «перестанут бояться сотрудников ТЦК».