На Украине начали агитировать геймеров вступать в ВСУ

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) запустил кампанию по привлечению молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, к подписанию контракта с Вооружёнными силами Украины.
В публикации проводится параллель между компьютерными играми и службой оператором FPV-дронов в ВСУ. Среди преимуществ службы авторы агитации указывают «высокую зарплату», «признание от государства» и «возможность творить новую историю». Также отмечается, что после подписания контракта новобранцы якобы «перестанут бояться сотрудников ТЦК».
К призыву прилагается агитационная картинка с лозунгом: «Геймерские навыки — на пользу фронта», призванная подчеркнуть, что опыт в виртуальных сражениях может пригодиться в реальных боевых условиях.
Ранее в украинском городе Кременчуг сотрудники территориальных центров комплектования проводят проверки учителей, получивших отсрочку от мобилизации.