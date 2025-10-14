Ричмонд
Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии

Правительство Венесуэлы заявило, что закроет свои посольства в Норвегии и Австралии после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2024

Венесуэла также откроет новые посольства в Буркина-Фасо и Зимбабве в рамках реструктуризации дипломатической службы, добавило агентство. Закрытие посольств является частью «стратегического перераспределения ресурсов», говорится в заявлении правительства президента Николаса Мадуро.

Заявление было сделано через несколько дней после того, как Нобелевский комитет в Осло объявил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 2025 года за борьбу за демократию в южноамериканской стране. Мачадо посвятила премию президенту США Дональду Трампу.

