Напомним, в недавнем выступлении глава Белого дома допустил ошибку, перепутав названия стран. Он заявил, что смог урегулировать конфликт между «Азербайджаном и Албанией», тогда как на самом деле речь шла об Армении и Азербайджане. Это недоразумение вызвало новую волну критики и поставило под сомнение его «достижения» в решении закавказского конфликта.