Пашинян вновь познакомился с Трампом: премьеру пришлось напомнить, кто он такой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Египет подошёл к американскому президенту Дональду Трампу и лично представился, несмотря на то, что они уже встречались в августе в Вашингтоне. На этот момент обратило внимание агентство РИА Новости.
Уточняется, что Пашинян сделал это сразу после того, как Трамп провёл пресс-конференцию.
«Господин президент, я премьер-министр Армении… Спасибо вам, благослови вас Бог», — сказал Пашинян.
Напомним, в недавнем выступлении глава Белого дома допустил ошибку, перепутав названия стран. Он заявил, что смог урегулировать конфликт между «Азербайджаном и Албанией», тогда как на самом деле речь шла об Армении и Азербайджане. Это недоразумение вызвало новую волну критики и поставило под сомнение его «достижения» в решении закавказского конфликта.