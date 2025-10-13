Ричмонд
Пашинян вновь познакомился с Трампом: премьеру пришлось напомнить, кто он такой

Никол Пашинян лично представился президенту США Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Египет подошёл к американскому президенту Дональду Трампу и лично представился, несмотря на то, что они уже встречались в августе в Вашингтоне. На этот момент обратило внимание агентство РИА Новости.

Уточняется, что Пашинян сделал это сразу после того, как Трамп провёл пресс-конференцию.

«Господин президент, я премьер-министр Армении… Спасибо вам, благослови вас Бог», — сказал Пашинян.

Напомним, в недавнем выступлении глава Белого дома допустил ошибку, перепутав названия стран. Он заявил, что смог урегулировать конфликт между «Азербайджаном и Албанией», тогда как на самом деле речь шла об Армении и Азербайджане. Это недоразумение вызвало новую волну критики и поставило под сомнение его «достижения» в решении закавказского конфликта.

