В Сеуле построят для горожан первый бункер, способный выдержать ядерный удар

По ее информации, подземное убежище будет расположено на третьем подземном этаже жилого комплекса в Сеуле и будет предназначено для защиты от внешних ядерных, биологических или химических угроз. Бункер будет оборудован системами вентиляции, водоснабжения и канализацией. Убежище займет площадь в 2147 кв.м и будет способно вместить до 1020 человек, которые смогут находиться там в течение двух недель.