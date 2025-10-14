Новости СВО. ВС РФ взяли Московское и Боровскую Андреевку, для ВСУ Купянск стал точкой невозврата, Зеленский мчится за помощью к Трампу, 14 октября

— На Северском направлении мы уже за сам город зацепились после освобождения Северска Малого. Также с юга, освободив Переездное, Фёдоровку и Кузьминовку, мы вплотную подошли к Северску. Участь гарнизона ВСУ там уже предрешена, — отметил военкор Павел Кукушкин.