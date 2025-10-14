Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскол в НАТО: Скандал с «Северными потоками» обострил отношения Варшавы и Берлина

Дело о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стало причиной серьёзного конфликта между Германией и Польшей, пишет британское издание UnHerd.

Источник: Life.ru

Нежелание Варшавы выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов и оправдание совершённых действий со стороны премьер-министра Дональда Туска вызвало политическое напряжение. По информации источника, теперь Германия не может разделить позицию Польши, учитывая недавние заявления польского премьера.

«Это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Из комментария Туска следует, что Польша официально потворствует акту терроризма», — пишет издание.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша фактически потребовала от Германии «закрыть глаза» на подрыв «Северных потоков». Начальник Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что продолжение расследования противоречит интересам страны и НАТО. По его словам, Варшава защищает всех, кто мог быть причастен к диверсии, рассматривая «Северный поток — 2» как часть военной машины Кремля.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше