Раскол в НАТО: Скандал с «Северными потоками» обострил отношения Варшавы и Берлина

Ранее Life.ru сообщал, что Польша фактически потребовала от Германии «закрыть глаза» на подрыв «Северных потоков». Начальник Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что продолжение расследования противоречит интересам страны и НАТО. По его словам, Варшава защищает всех, кто мог быть причастен к диверсии, рассматривая «Северный поток — 2» как часть военной машины Кремля.