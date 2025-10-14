Профсоюзы Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя улучшения условий труда

1 октября в Греции уже проходила суточная забастовка, тогда не работали многие организации государственного и частного секторов, был закрыт ряд учебных заведений. К забастовке в тот день присоединились работники больниц, что являлось их реакцией на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в национальной системе здравоохранения. 1 октября было полностью остановлено железнодорожное сообщение в стране, включая пригородные электрички. Морские паромы остались на якорях в портах на весь день, при этом авиарейсы в Афины и из греческой столицы осуществлялись в обычном режиме. -0-