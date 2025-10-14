Музей морских котиков поздравил флот США снимком российского крейсера «Варяг»

Если предыдущий американский президент Джо Байден часто путался во время публичных выступлений, то Дональд Трамп делает это реже. Однако иногда конфузы происходят. Так, например, недавно он перепутал Армению с Албанией и назвал Азербайджан «Абербайджаном».