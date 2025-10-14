Ричмонд
Музей морских котиков поздравил флот США снимком российского крейсера «Варяг»

Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, опубликовав фотографию российского ракетного крейсера «Варяг» в соцсети X.

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединённых Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности», — написал музей. Этот текст сопровождало фото крейсера.

Американские отставные моряки и журналисты обратили внимание на данный пост. В том числе репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун упомянул об этом в своём аккаунте в X, после чего пост удалили.

Если предыдущий американский президент Джо Байден часто путался во время публичных выступлений, то Дональд Трамп делает это реже. Однако иногда конфузы происходят. Так, например, недавно он перепутал Армению с Албанией и назвал Азербайджан «Абербайджаном».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

