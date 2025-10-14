ХАМАС готов перезагрузить отношения с Палестинской нацадминистрацией

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение ХАМАС готово открыть «новую страницу» в отношениях с Палестинской национальной администрацией (ПНА), которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки.
«Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской (национальной) администрацией», — сказал собеседник канала, отметив, что ХАМАС в настоящее время не намерен конфликтовать с ПНА. -0-
