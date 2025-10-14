Ричмонд
В МИД РФ заявили о готовности справиться с ракетами Tomahawk

Возможная поставка ракет Tomahawk Украине выступает символическим шагом, поскольку с этим типом вооружения умеют справляться российские средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил «Известиям» посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение, оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — сказал он.

При этом сам факт передачи может показать истинные намерения американской администрации, которая, с одной стороны, декларирует стремление к миру, а с другой — рассматривает вопросы выделения вооружений, которые положительно на мирном урегулировании не сказываются, добавил посол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может передать ракеты Tomahawk Украине, если Москва «не пойдет на мирное урегулирование».

