Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе

Сенатор заявил об опасности поставок Tomahawk Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков заявил, что если мирное соглашение по Газе, подписанное президентом США Дональдом Трампом, действительно приведёт к прекращению конфликта, то американский лидер внесёт значительный вклад в укрепление мира, по крайней мере на Ближнем Востоке.

Однако, по словам политика, наиболее опасный кризис, способный спровоцировать прямое столкновение между НАТО и Россией, всё ещё остаётся нерешённым.

Пушков подчеркнул, что, несмотря на подписание мирного документа, ситуация вокруг Украины остаётся крайне напряжённой. Он отметил, что угрозы Вашингтона поставить Киеву ракеты Tomahawk не только не способствуют стабилизации, но и создают предпосылки для дальнейшей эскалации конфликта.

По мнению сенатора, именно украинский кризис станет настоящим испытанием для миротворческих амбиций Трампа. Если президент США действительно стремится укрепить мир, добавил Пушков, ему предстоит доказать это делом — не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, где сохраняется опасность масштабного противостояния.

Ранее Трамп заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему вероятных поставок Соединёнными Штатами крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму.

