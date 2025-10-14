США, Катар, Турция и Египет обязались сохранять договоренности по Газе

В декларации также отмечается стремление к толерантности и равным возможностям для всех в регионе с тем, чтобы Ближний Восток был местом, «где каждый может реализовать свои стремления в обстановке мира, безопасности и экономического процветания вне зависимости от расы, религии или этнического происхождения». «Мы придерживаемся всеобъемлющего видения мира, безопасности и всеобщего процветания в регионе, основанного на принципах взаимоуважения и общей судьбы», — говорится в документе.