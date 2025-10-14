Ричмонд
США, Катар, Турция и Египет обязались сохранять договоренности по Газе

«Мы обязуемся коллективно работать над осуществлением и сохранением этого наследия, создавая институциональные основы, на которых будущие поколения смогут процветать в мире», — указывается в документе.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты, Турция, Катар и Египет приветствовали заключение мирных договоренностей по сектору Газа и обязались работать сообща для их сохранения. Об этом говорится в тексте совместной декларации стран, опубликованной 13 октября на сайте Белого дома.

Мерц, Макрон и другие главы ЕС были лишь зрителями на саммите в Египте Участники «саммита мира» считают, что конфликт в Газе подорвал миропорядок.

«Мы приветствуем прогресс по достижению всеобъемлющих и устойчивых договоренностей по миру в секторе Газа, а также дружественные и взаимовыгодные отношениям Израиля со своими соседями по региону. Мы обязуемся коллективно работать над осуществлением и сохранением этого наследия, создавая институциональные основы, на которых будущие поколения смогут процветать в мире», — указывается в документе.

В декларации также отмечается стремление к толерантности и равным возможностям для всех в регионе с тем, чтобы Ближний Восток был местом, «где каждый может реализовать свои стремления в обстановке мира, безопасности и экономического процветания вне зависимости от расы, религии или этнического происхождения». «Мы придерживаемся всеобъемлющего видения мира, безопасности и всеобщего процветания в регионе, основанного на принципах взаимоуважения и общей судьбы», — говорится в документе.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования. -0-

