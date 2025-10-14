Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС Франции

Макрон подчеркнул, что приоритетом Парижа остаётся сохранение конституционного порядка на Мадагаскаре.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался подтвердить сообщения СМИ о якобы проведённой эвакуации президента Мадагаскара силами военно-воздушных сил Франции.

Отвечая на вопрос журналистов перед вылетом из египетского Шарм-эш-Шейха, где проходил саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа, французский лидер заявил, что не может этого подтвердить. Он также подчеркнул, что Франция выражает глубокую обеспокоенность происходящим и сохраняет дружеские отношения с народом Мадагаскара.

Макрон подчеркнул, что приоритетом Парижа остаётся сохранение конституционного порядка и институциональной преемственности на Мадагаскаре, так как именно от них зависят стабильность государства и возможность международного сообщества оказывать ему помощь.

Президент Франции добавил, что в случае подрыва этих основ страну может ожидать очередной политический кризис, подобный тем, что уже происходили в прошлом. Он предупредил, что в первую очередь от этого пострадают простые граждане, и призвал не допустить манипулирования протестным движением — особенно молодёжью — в интересах военных структур или иностранных сил.

Ранее МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за массовых протестов. Уточняется, что Мадагаскар переживает острую фазу внутреннего кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше