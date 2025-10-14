Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС Франции

Президент Франции добавил, что в случае подрыва этих основ страну может ожидать очередной политический кризис, подобный тем, что уже происходили в прошлом. Он предупредил, что в первую очередь от этого пострадают простые граждане, и призвал не допустить манипулирования протестным движением — особенно молодёжью — в интересах военных структур или иностранных сил.