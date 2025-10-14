Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался подтвердить сообщения СМИ о якобы проведённой эвакуации президента Мадагаскара силами военно-воздушных сил Франции.
Отвечая на вопрос журналистов перед вылетом из египетского Шарм-эш-Шейха, где проходил саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа, французский лидер заявил, что не может этого подтвердить. Он также подчеркнул, что Франция выражает глубокую обеспокоенность происходящим и сохраняет дружеские отношения с народом Мадагаскара.
Макрон подчеркнул, что приоритетом Парижа остаётся сохранение конституционного порядка и институциональной преемственности на Мадагаскаре, так как именно от них зависят стабильность государства и возможность международного сообщества оказывать ему помощь.
Президент Франции добавил, что в случае подрыва этих основ страну может ожидать очередной политический кризис, подобный тем, что уже происходили в прошлом. Он предупредил, что в первую очередь от этого пострадают простые граждане, и призвал не допустить манипулирования протестным движением — особенно молодёжью — в интересах военных структур или иностранных сил.
Ранее МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за массовых протестов. Уточняется, что Мадагаскар переживает острую фазу внутреннего кризиса.