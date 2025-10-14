Ричмонд
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, признали, «кто настоящий папочка», после достижения президентом США Дональдом Трампом перемирия на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: © РИА Новости

Ранее Клинтон в заявлении поблагодарил Трампа за его роль в достижении соглашения по прекращению огня в секторе Газа.

«У Билла и Хиллари Клинтон только что произошло озарение, и они наконец признали, кто настоящий “папочка”, — прокомментировав Дмитриев на странице в соцсети X заявления Билла и Хиллари Клинтон по случаю перемирия.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

