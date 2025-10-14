Депутат Шеремет посчитал слова Макрона о России «словоблудием тщедушной Моськи»

Макрон считает, что Россия столкнется с последствиями, если не будет готова участвовать в переговорах. По его словам, Франция оказывает значительную поддержку Украине и координирует совместные действия в составе «коалиции желающих», напоминает телеканал 360. Российские власти ре раз заявляли о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине. В частности в МИД России отмечали, что на переговорном процессе должны быть представлены и обеспечены национальные интересы РФ, передает RT.