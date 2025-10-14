Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники саммита в Шарм-эш-Шейхе согласовали дальнейшие шаги по Газе

Участники саммита мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, посвящённого подписанию сделки о прекращении огня в секторе Газа, договорились о совместных усилиях для реализации положений соглашения. Об этом сообщает канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Источник: Life.ru

«На саммите была подчёркнута необходимость сотрудничества международного сообщества для предоставления всех необходимых средств для выполнения соглашения», — отмечается в документе.

Международные участники согласились координировать усилия, чтобы обеспечить соблюдение условий прекращения огня и стабилизацию ситуации в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. В мероприятии участвовали представители Египта, Катара и Турции. Президент США отметил, что путь к соглашению занял тысячи лет, но теперь документ вступает в силу и должен обеспечить долгожданное прекращение боевых действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше