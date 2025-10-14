Ричмонд
«Остается той самой задиристой Моськой»: в Госдуме ультиматум Макрона сравнили с басней Крылова

Депутат Шеремет сравнил ультиматум Макрона с персонажем из басни Крылова.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости резко раскритиковал ультиматум президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес России, назвав его «тщедушием» и «словоблудием». Он сравнил французского лидера с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.

«Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остаётся для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — отметил Шеремет.

Депутат считает, что попытки главы Франции укрепить свою позицию за счет России обречены на провал. Он отметил, что Макрон запомнится французскому народу как политик, который предал интересы страны ради своих амбиций.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что если Россия не проявит готовность к переговорам, ей придётся за это «расплачиваться». Кроме того, он отметил активную поддержку Францией Украины и работу в рамках «коалиции желающих».

