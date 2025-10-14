Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы Шеремет назвал тщедушием ультиматум Макрона России

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал тщедушием и словоблудием ультиматум французского президента Эммануэля Макрона в отношении России, сравнив его с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал тщедушием и словоблудием ультиматум французского президента Эммануэля Макрона в отношении России, сравнив его с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.

Ранее глава Франции сказал, что если РФ не выразит готовность к переговорам с Украиной, то ей придется за это расплачиваться.

— Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из русской басни Крылова, — цитирует парламентария РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что все усилия французского лидера возвыситься за счет РФ тщетны.

До этого стало известно, что Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в Европейский союз. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники. Авторы материала отмечают, что лидер Венгрии может заручиться поддержкой из неожиданных кругов, включая Макрона.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше