Депутат Госдумы Шеремет назвал тщедушием ультиматум Макрона России

— Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из русской басни Крылова, — цитирует парламентария РИА Новости.