Депутат Госдумы Шеремет назвал тщедушием ультиматум Макрона России

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал тщедушием и словоблудием ультиматум французского президента Эммануэля Макрона в отношении России, сравнив его с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.
Ранее глава Франции сказал, что если РФ не выразит готовность к переговорам с Украиной, то ей придется за это расплачиваться.
— Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из русской басни Крылова, — цитирует парламентария РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что все усилия французского лидера возвыситься за счет РФ тщетны.
До этого стало известно, что Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в Европейский союз. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники. Авторы материала отмечают, что лидер Венгрии может заручиться поддержкой из неожиданных кругов, включая Макрона.