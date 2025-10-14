В России предложили новые правила для питбайков: что может поменяться

В Госдуме разработали законопроект, который регулирует использование питбайков и предусматривает, в частности, запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
По его словам, документ может быть внесён в парламент до конца 2025 года.
«Мы подготовили собственный законопроект, который уже направили в правительство. Он предусматривает, во-первых, приравнивание питбайков к транспортным средствам, во-вторых — запрет их использования на дорогах общего пользования», — отметил Метелев.
Кроме того, законопроект наделяет Министерство спорта РФ полномочиями определять места, где разрешено использование этой техники. Метелев также подчеркнул, что правило коснётся запрета продажи бензина и дизельного топлива несовершеннолетним, а также введения маркировки питбайков.
Он также обратил внимание на доступность такой техники через маркетплейсы, где любой желающий может легко купить питбайк и получить его уже на следующий день, что является серьёзной проблемой.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил МВД ужесточить наказание для водителей питбайков, нарушающих правила дорожного движения.