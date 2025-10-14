Прокурор 15 октября попросит наказание для экс-губернатора Фургала

Хабаровск, 14 октября, AmurMedia. Гособвинение 15 октября запросит наказание для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов уголовного дела о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом ТАСС (16+) сообщил один из участников процесса, который проходит в Бабушкинском суде Москвы с февраля 2024 года.
«Прения сторон по уголовному делу в отношении Фургала и других подсудимых назначены в Бабушкинском суде на 15 октября», — сказал собеседник агентства.
Напомним, кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор компании «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы «Торэкс» Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера «Торэкс» Светлана Осипенко, финансовый директор «Торэкс» Владислав Кармашков, директор компании «Строитель» Геннадий Савочкин и председатель правления АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества.
Согласно позиции прокуратуры, Фургал руководил организованной группой, похищавшей деньги посредством выдачи кредитов МСП-банка. По данным следствия, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли.
Фургал причастность к инкриминируемым преступлениям отвергает, заявив в самом начале судебного процесса, что не совершал никаких преступлений и не имел намерений их совершать. Экс-губернатор назвал обвинительное заключение прокурора «дымовой завесой». По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемые ему деяния или не совершались им, или были законной административной деятельностью по развитию малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. По его словам, все кредиты были возвращены, а получившее их предприятие вышло из банкротного состояния, нарастило производство и налоговые выплаты.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.