Прокурор 15 октября попросит наказание для экс-губернатора Фургала

Фургал причастность к инкриминируемым преступлениям отвергает, заявив в самом начале судебного процесса, что не совершал никаких преступлений и не имел намерений их совершать. Экс-губернатор назвал обвинительное заключение прокурора «дымовой завесой». По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемые ему деяния или не совершались им, или были законной административной деятельностью по развитию малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. По его словам, все кредиты были возвращены, а получившее их предприятие вышло из банкротного состояния, нарастило производство и налоговые выплаты.