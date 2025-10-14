Mysl Polska: Путин дал понять Западу, что цели РФ на СВО будут достигнуты

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности послал сигнал Западу. Об этом написало польское издание Mysl Polska.
По мнению журналистов, глава РФ дал понять Западу, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и достигнет своих целей. На данный момент Москва не видит условий для диалога с западной стороной, отметили авторы статьи.
— Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем, — говорится в публикации.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 13 октября заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с Владимиром Путиным.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против РФ и к еще большей эскалации, из которой будет сложно найти выход.
10 октября Владимир Путин сказал, что Россия намерена усиливать системы противовоздушной обороны в ответ на поставки ВСУ крылатых ракет Tomahawk. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».