Шеремет охарактеризовал угрозы Макрона о новых санкциях против России как тщедушие. Он заметил, что Макрон продолжает заниматься привычным для него словоблудием и делает неустойчивые заявления, пытаясь повысить свой авторитет среди простых французов, которые его ненавидят и стремятся к его свержению.