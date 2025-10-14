Ричмонд
Шеремет сравнил грозящего санкциями Макрона с Моськой из басни Крылова

Депутат Госдумы Михаил Шеремет из Крыма прокомментировал ультиматум президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении России. Парламентарий провёл аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.

Источник: Life.ru

Шеремет охарактеризовал угрозы Макрона о новых санкциях против России как тщедушие. Он заметил, что Макрон продолжает заниматься привычным для него словоблудием и делает неустойчивые заявления, пытаясь повысить свой авторитет среди простых французов, которые его ненавидят и стремятся к его свержению.

«Он по-прежнему остаётся для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — приводит слова Шеремета РИА «Новости».

Напомним, в сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями в случае отказа Москвы от мирного разрешения конфликта на Украине. Французский президент тогда утверждал, что Киев обсудит с Вашингтоном потенциальные шаги против Москвы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

