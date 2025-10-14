Reuters: покинувший Мадагаскар президент Радзуэлина отказался покидать пост

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Мадагаскара покинул республику. При этом в его канцелярии опровергали указанную информацию. Сам Радзуэлина рассказал, что он был вынужден отправиться в «безопасное место», чтобы защитить свою жизнь. Президент также заявил о попытке захвата власти.