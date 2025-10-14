Reuters: покинувший Мадагаскар президент Радзуэлина отказался покидать пост

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, который покинул свою страну на фоне протестов, отказывается покидать пост, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
«Дипломатический источник заявил после обращения, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку», — сказано в публикации.
Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Мадагаскара покинул республику. При этом в его канцелярии опровергали указанную информацию. Сам Радзуэлина рассказал, что он был вынужден отправиться в «безопасное место», чтобы защитить свою жизнь. Президент также заявил о попытке захвата власти.
Радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщила, что он покинул Мадагаскар на французском военном самолете. Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал подтверждать эту информацию.