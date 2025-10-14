Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.