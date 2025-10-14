Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского. «Думаю, да», — подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.
