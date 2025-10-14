Ричмонд
Дмитриев: Клинтоны признали авторитет Трампа

Супруги Клинтон признали заслуги нынешнего американского лидера, добившегося перемирия в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выразили благодарность Дональду Трампу за его роль в достижении соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке. Их заявление прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что супруги Клинтон, по сути, признали заслуги нынешнего американского лидера, добившегося перемирия в секторе Газа. Дмитриев с иронией заявил, что у супругов «наконец произошло озарение», и они поняли, «кто настоящий папочка».

Напомним, Билл Клинтон поблагодарил Трампа за усилия, направленные на стабилизацию ситуации в регионе, подчеркнув важность дипломатических шагов, приведших к снижению напряжённости между сторонами конфликта.

Ранее Трамп сообщил, что третий и четвёртый этапы его плана из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа уже находятся в процессе выполнения.

